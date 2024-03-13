كيف تتصرف وقت المحن الكبرى؟.. نصائح مهمة من مصطفى حسني

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «بصير»، عبر شاشة «أون»، إنّ المحن الكبرى التي يواجهها الأفراد والأمم، تصيبهم بالشتات، مضيفا أن هذه المحن يشعر فيها الإنسان وقتها أنه عاجز عن المساعدة والتفاعل أو المساندة وبالتالي الإصابة بالاكتئاب.

التصرف في أوقات المحن حتى يكون الشخص راضٍ

وأكد على ضرورة التصرف في أوقات المحن الكبرى حتى يكون الشخص راضٍ ومستقر وغير مكتئب.

مساندة الغير دون أن يحترق الشخص المُساند

وأضاف «حسني» خلال برنامجه الرمضاني «بصير» عبر شاشة «أون»، أن هناك عدة إرشادات للتصرف وقت المحنة، منها مساندة الغير دون أن يحترق الشخص المُساند، موضحا: «حد عنده حالة وفاة لذا عليك أن تساند غيرك دون أن تنفعل أنت لدرجة أن أنشطة حياتك تتوقف، فيما يسمى بالاحتراق العاطفي وتأنيب الضمير أن بعد حالة الوفاة إزاي باكل وبشرب والشخص ده مات، وده بيؤدي إلى اكتئاب والتوقف عن بناء النفس والوطن».

وتابع: «وقت الأزمة كموت أحد أو أزمة فلسطين خصوصا، ساند بوقت وعلمك وجهدك ومالك دون أن تحترق عشان تفضل واقف لا تتشتت، وأنت في طريق الصح».