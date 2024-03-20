مصطفى حسنى: توزيع الرزق من اختصاص الله.. وعلينا التحول من الشتات لليقين

أكد الداعية الإسلامي مصطفى حسني، أن قضية الرزق وتوزيعه من أحد القضايا التي تتسبب في شتات المواطنين، منوها بأن من لديه بصيره ولديه شيء من فهم حقائق الأمور لديه ثبات وسكينة واردة عن الله، ومن لا يمتلك بصيرة هو شخص غير راضٍ ومن الممكن أن يصل الحقد والحسد إلى قلبه.

وأوضح «حسني»، خلال تقديم برنامج «بصير»، المذاع على قناة «الناس»، أن جزءا كبيرا من حسنات ومساعدة وإنفاق البشر يأتي عندما يكون أكثر راحة بشأن عملية الرزق، كما أن جزءا كبيرا من الحقد والكيد بسبب الخوف والقلل من توزيع الرزق.

البصيرة تنقلنا من الشتات إلى اليقين

وشدد على أن توزيع الرزق هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، موضحًا أنه لابد أن نعمل بعدد من الحقائق وأن نكون بصراء بها والنقل من الشتات إلى اليقين وهو أن العقل غير مصمم لفهم منطقية توزيع الرزق، ولكنه يسعى.