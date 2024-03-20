مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10.. نصائح يحيى الفخراني لكل متابعيه

نصائح عديدة قدمها الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، خلال مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10، لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم تواصلنا مع بعضنا البعض أو التعرف على حياة بعض، وأننا أصبحنا لا نهتم بأحد إلا بعد رحيله عن الحياة ويكون قد فات الأوان.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10 ليحيى الفخراني

ونصح المتابعين بأن يحبوا بعضهم البعض قبل فوات الأوان، ولا يبقى في هذه الحياة إلا بعض الذكريات ونتمنى أن تكون أغلبها حلوة، وأن الدنيا لا تستدعي أن يحزن أحد منا أو نحزن من أحد.

وتحدث الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، مع بعض متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الذكريات مع بعض يجب أن يكون أغلبها جيدة وسعيدة وإيجابية، صورة حلوة وجواب أو لقمة طعمة أو سهرة جميلة في منزل أحد الأصدقاء.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.