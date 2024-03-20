ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10.. هنادي مهنا تقبل الزواج من محسن منصور

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10، بمشاجرة بين حنفي «محسن منصور» ونعناعة «جومانا مراد» بسبب رفضها زواجه من أختها فله «هنادي مهنى»، وبعدها تذهب «نعناعة» لحنفي وتحاول مماطلته في زواجة من فلة، وإليكم ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10.

ملخص مسلسل عتبات البهجة

وتجلس «نعناعة» مع «تيتا» وتخبره بمعرفة فلة زواجه من لولا الراقصة، وتذهب «فلة» للولا الراقصة، وتستفسر منها على علاقتها مع تيتا «عنبة» وتخبرهم أنهم سيتزوجون غدا، وبعدها تذهب فلة لحنفي وتقبل الزواج منه، لتتشاجر معها نعناعة بعد علمها بزيارتها لحنفي وموافقتها على الزواج منه.

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10

وزارت جميلة «بسنت أبو باشا» حفيدة يحيى الفخراني جدها في السنتر وطلبت منه شراء بيانو جديد بـ35 ألف جنيه، ورغم الأزمة المالية إلا أنه وافق على الفور، كما أنه تم السماح لعمر بالعودة للمنزل مرة أخرى، وشارك عمر «خالد شباط» مع حنفي «محسن منصور» في صفقة تجارية.

وطلب عرفان «صلاح عبدالله»، من حنفي مساعدته في تأجير محل يصلح لتجارة الأعشاب، وجلس «عرفان» في محلة الجديد بصحبة سعاد التي بدأت العمل معه ويعرض عرفان عليها الزواج.