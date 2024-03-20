أسرة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة تستقبل العزاء في مسجد النور (فيديو)

انطلق منذ قليل، عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع، والتي غيبها الموت عن عالمنا في الساعات الماضية، بعد صراع مع مرض السرطان، وأودى بحياتها بعد عدة جلسات للعلاج الكيماوي.

بدء عزاء المونتيرة زينة مطاوع

وتتلقى أسرة الراحلة العزاء في مسجد النور بالمعادي، وقد حرص الدكتور مدحت العدل على نعيها من خلال منشور رسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

العدل جروب تنعى زينة مطاوع

وفي لفتة وفاء وإنسانية، قامت العدل جروب بنعي المونتيرة زينة مطاوع من خلال نعي خاص فى تتر الحلقة 10 من مسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان يحيي الفخراني، وهو آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها، وتوفيت عقب الانتهاء من تصويره.