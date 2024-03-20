موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل عتبات البهجة اليوم على قناة DMC

تُعرض الحلقة 10 من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC اليوم الساعة 6:15، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، بينما تعرض حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، والإعادة الثانية على نفس القناة الساعة 12 مساء.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في إطار إجتماعي حول «بهجت الأنصاري» الذي يعيش رفقة أحفاده، والعمل من بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، ويوسف عثمان، وهنادي مهنا.

عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عتبات الهجة

وشهد مسلسل عتبات البهجة العديد من الأحداث المثيرة في الحلقة التاسعة، وتطورات كبيرة في علاقة أحفاد الفنانة يحيى الفخراني «بهجت» مع بعضهم البعض، إذ تواصلت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني مع صديق شقيقه والذي يجلس شقيقها «عمر» في منزله، لكي تتحدث معه، ولكن شقيقها استقبلها بحالة من الفتور دون قبولها في هذا الموقف، ولكنه وافق لها على الدخول.