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دراما المتحدة

نعي المونتيرة زينة مطاوع في تتر الحلقة 10 من مسلسل عتبات البهجة

كتب:

أميرة عزالدين
09:08 م | الأربعاء 20 مارس 2024
زينة مطاوع

زينة مطاوع

عرضت شركة «العدل جروب» وأسرة مسلسل عتبات البهجة، المشارك خلال الماراثون الرمضانى 2024، صورة للمونتيرة زينة مطاوع، والتي رحلت أمس بعد صراع مع المرض.

«العدل جروب» تنعي وفاة زينة مطاوع

وكتبت «العدل الجروب» على تتر البداية من الحلقة العاشرة لمسلسل عتبات البهجة: «تنعي شركة العدل جروب وأسرة مسلسل عتبات البهجة وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان».

وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع

وكانت المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منه فى الفترة الأخيرة من حياتها، وخضعت للعديد من الجلسات الكيمياوي في محاولات للتعافي.

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بقلم أميرة عزالدين