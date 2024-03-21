يهتم الملايين من الأهالي بمحافظة الشرقية، بمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21-3-2024، الموافق الحادي عشر من أيام شهر رمضان الفضيل، لأداء الفريضة في وقتها وبدء صيام يوم جديد.

أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024

تستعرض «الوطن»، خدمة معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

ويُرفع أذان الفجر في الشرقية اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:29 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:9 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:9 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 5:56 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:29 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:06 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:24 مساءً.