صرخة والد الشهيد محمد الدرة على الوضع في غزة: «فقدت كل شيء»

فوق أطلال غزة وبين ما تبقى على أرضها، وقف جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة أيقونة انتفاضة الأقصى الثانية، صارخًا في وجوه من لا يعرفون الإنسانية، ليقول كفى، فقد خسر كل شيء منذ اندلاع أحداث 17 أكتوبر الماضي، فقد المسكن والأبناء والأهل ودفء العائلة، حتى الوطن لم يعد له ذرة وجود.

«لم يتبق مني ولا ليّ شيئًا، فقط أطفالي الصغار وزوجتي، أريد الخروج من غزة ليس هروبًا إنما محاولة للنجاة»، كلمات مؤثرة لـ جمال الدرة، الذي فقد أيضًا الأمل في القدرة على البقاء وسط الحرب المشتعلة التي قضت على الأخضر واليابس.

رسالة والد محمد الدرة

يقول "الدرة" إن الحرب الغاشمة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أهالي غزة بلغت أقصاها، فنحو مليون و800 ألف شخص نزحوا قّسرا تاركين بيوتهم، وكل ما يملكون إلى الجنوب، وحتى الجنوب لم يسلم من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»: «فقدت كل شيء، فقدت إخواني وأهلي وابني، ما ضل شيء غير أولادي الصغار، الوضع مرهق جدًا، وبدي أخرج من مُر هذه الحرب، وأنا ممثل عن كل شهداء فلسطين الذين يرغبون في الخروج من هذا الوضع».

محمد الدرة: الوضع في غزة غير محتمل

«لا أحد قادر على تحمل أكثر من ذلك»، كلمات قالها جمال الدرة، واصفًا الوضع في غزة بأنه أصبح غير محتمل، والنساء والأطفال ضحايا الحرب التي لا تتوقف نيرانها رغم مرور نحو 6 أشهر: «ما عدنا متحملين ويلات الحرب، فقدنا كل شيء، ما ضل شيء».