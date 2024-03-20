مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10.. غيرة أولاد خالد النبوي من حلا شيحة

بأحداث مثيرة ومتتالية جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10، حيث حدث تطور في علاقة «مختار أبو المجد» خالد النبوي مع أولاده، حيث زاروا بزيارة قبر والدتهم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10

جاء مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10، بأحداث مثيرة حيث تساءل أولاد خالد النبوي عن مكالماته الكثيرة في الفترة الأخيرة، حيث أنهم يشكون أنه يتحدث مع «مي» الفنانة حلا شيحة.

تحدثت الفنانة حلا شيحة مع خالد النبوي، مؤكدة له أن فكرة الانتخابات في صالحه وليس ضده، لأنهم يجعلوهم يشعرون به، وبالمشكلات التي يمر بها، ولكن مختار شك في أن أولاده تدخلوا من أجل إقناعه بإجراء الانتخابات.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.