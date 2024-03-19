ملخص الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم.. إجبار خالد النبوي على إجراء انتخابات

بأحداث سلسلة واجتماعية، جاء ملخص الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم، قرر أولاد «مختار» الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، أن يقوموا بإضراب جماعي عن الطعام حتي يوافق النبوي على مطالبهم.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء ملخص الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حاول أبناء «مختار» إقناعه بإجراء انتخابات ديمقراطية يتم من خلالها نقل السلطة في أيدي أحدهم بدلاً من الأب.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد أب لـ6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها ومسؤوليته تجاه أبنائه.