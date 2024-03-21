مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، إمساكية رمضان 1445 لتحديد مواقيت الصلاة في المغرب وتحديد مواعيد الفروض الخمسة وصلاة التروايح، كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024

تحدث وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مواقيت الصلاة في المغرب كل يوم، لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار والفروض الخمسة وصلاة التروايح، كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024، حدثتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، وتبدأ من الساعة 5:00 بأذان الفجر وحتى صلاة العشاء في تمام الساعة 6:44 مساء.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024، في الرباط في تمام الساعة 5:00 صباحا، وفي طنجة في نحو الساعة 4:52 صباحا، أما في الدار البيضاء فيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 5:04 صباحا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم

ويكون موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024 في الرباط في تمام الساعة 12:39 ظهرا، وفي مدينة طنجة في نحو الساعة 12:35 ظهرًا، وفي الدار البيضاء في تمام الساعة 12:43.

موعد أذان العصر في المغرب

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024، في الرباط في تمام الساعة 3:58 عصرا، وأيضا في مدينة طنجة في تمام الساعة 3:57 عصرا، وفي الدار البيضاء 4:06 مساء.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024 في الرباط في تمام الساعة 6:44 مساء وأيضا في مدينة طنجة 6:41، وفي الدار البيضاء يكون موعد أذان المغرب 6:48 مساء

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الخميس 21-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم، نحو 14 ساعة من الفجر للمغرب.