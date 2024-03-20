مفاجأة بشأن مشاهد قلعة آلموت في مسلسل الحشاشين.. أين تم تصويرها؟

قلعة عريقة تستقر على جبل شاهق الارتفاع، الوصول إليه لم يكن سهلاً، لها مداخل لا يعرفها إلا حسن الصباح وأتباعه، فور ظهورها في الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، انبهر الجمهور بقلعة آلموت التي كانت حصن الحشاشين، ورغم أنه لا يوجد منها الآن إلا آثار باقية إلا أن وجودها في المسلسل كان شيئًا مبهرًا، فأين تم تصوير مشاهد قلعة آلموت في مسلسل الحشاشين؟

بداية من مالطا وصولاً لكازاخستان، مرورًا بعدة أماكن داخل جمهورية مصر العربية، تم تصوير أحداث مسلسل الحشاشين، ولكن الجميع كان يتساءل عن مكان مشاهد قلعة آلموت، إذ فجَّر حسين عسر، مدير تصوير المسلسل، مفاجأة عن مكان القلعة، خلال حديثه مع «الوطن»، مؤكدًا أنه تم بناؤها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، من قبل مهندس الديكور أحمد فايز، فالبعض كان يعتقد أن مشاهد القلعة تم تصويرها خارج مصر.

تفاصيل قلعة آلموت الحقيقية

الجدير بالذكر أن قلعة آلموت بنيت عام 840 ميلاديًا، على جبل داخل بلاد فارس، ويبلغ ارتفاعها 2100 متر و6 آلاف قدم فوق سطح الأرض، ويجد من يرغب الوصول إليها صعوبة كبيرة، حيث إنها يحيطها منحدر بصخور خطيرة، وذلك لمنع غزوها بعد أن باتت الوكر والحصن المنيع للحشاشين.

مسلسل الحشاشين يجمع نجوم الفن في مصر

ويعد مسلسل الحشاشين من أبرز الأعمال الفنية المعروضة، خلال السباق الدرامي في رمضان 2024، ويذاع عبر قناة dmc وفي الوقت نفسه يعرض على منصة watch it، إذ يجمع المسلسل مجموعة ضخمة من نجوم الفن في مصر، مع كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وأحمد عيد وفتحي عبد الوهاب.