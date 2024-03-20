مدير تصوير مسلسل الحشاشين لـ«الوطن»: الإضاءة الليلية اعتمدت على الطبيعة

العمل الفني الأضخم في دراما رمضان 2024، احتاج تصويره السفر لدولتين خارج مصر، بالإضافة لعدة مناطق داخل الجمهورية، ليتربع مسلسل الحشاشين على عرش أهم الأعمال هذا الموسم، بعد مجهود شاق بدأ منذ عامين، تلك المجهودات يتحدث عنها الدكتور حسين عسر، مدير تصوير مسلسل الحشاشين لـ«الوطن».

يروي «عسر» أن التصوير بدأ منذ عامين في دولة مالطا، ثم عاد فريق العمل مرة أخرى إلى مصر من أجل استكمال بعض المشاهد، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وشارع المعز والعين السخنة، ثم السفر مرة أخرى لدولة كزاخستان، التي تم تصوير في أكثر من مكان داخلها، موضحًا أن السفر كان مرهقًا بسبب التحضيرات التي يتم تجهيزها، مثل السيوف والدروع وملابس الجيوش.

الصعوبات التي واجهها فريق عمل مسلسل الحشاشين

واجه فريق العمل عدة صعوبات متعلقة بفكرة التوقيت، فالعمل الكبير كان يجب إنجازه قبل شهر رمضان لعرضه هذا العام، خاصة أنه يتحدث عن عدة عوالم مختلفة، ويجب التفرقة بين كله عالم وآخر، من خلال الصورة الظاهرة أمام المشاهد.

الإضاءة الليلة اعتمدت على النار والقمر

يؤكد «عسر» أن الإضاءة الليلة التي تم استخدامها في مسلسل الحشاشين، تتكون كلها من الطبيعة دون أي تدخل صناعي تكنولوجيا، إذ اعتمدت جميعها على النار والقمر، موضحًا أن كل بلد يجب أن تستخدم فيها اضاءات معينة، فعلي سبيل المثال مدينة مثل أصفهان لها طبيعة خاصة، ووضع اقتصادي معين جعل طريقة المباني مختلفة عن قلعة آلموت، فالوضع الاقتصادي ينعكس على الطريقة التي يظهر بها الأفراد.

كيفية التحضير لمسلسل الحشاشين

وجد «عسر» نفسه مطالبًا باختلاف العوالم عن بعضها، فكل عالم منهم له هوية بصرية مختلفة، لذلك كان يجب التحضير جيدًا قبل بداية التصوير، حيث كان مدير التصوير يعقد عدة اجتماعات مختلقة مع المونتير أحمد حمدي ومهندس الديكور أحمد فايز، وغيرهم من فريق العمل، وبعدها يقومون بعمل معاينات على أرض الواقع، لتنفيذ واختيار الأشكال والأماكن المناسبة للتصوير.