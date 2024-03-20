بخلاف قلعة آلموت.. اعرف أشهر الحصون التاريخية في العالم

عادة ما تستحضر القلاع التاريخية الأساطير والخيال الكامل لمن يروونها وذلك لما تحمله من عبق لحكايات تاريخية، وتمتلك سحرًا معينًا يجذب المسافرين المعاصرين، وهو الحال الذي جذب الكثيرين مؤخرًا، نحو محاولات معرفة تاريخ قلعة ألموت التاريخية التي كانت مقرًا لـ حسن الصباح وطائفة الحشاشين في القرن الحادي عشر الميلادي، لكن على الرغم من قوة بناءها قديمًا فلم يتبقى منها أثر اليوم.

أبرز القلاع التاريخية حول العالم وبخلاف قلعة ألموت التي اتخذها حسن الصباح مقرًا له الذي يلعب دوره الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين، إلا أنه هناك العديد من القلاع التاريخية في أرجاء مختلفة من العالم، التي حملت معاها قصص وروايات مختلفة شاهدة على التاريخ بـ حقبه الزمنية المختلفة، وهي ما نستعرض أبرزها وفقا لموقع «world famous things».

قصر الحمراء في غرناطة - إسبانيا

قصر الحمراء يقع فوق مدينة غرناطة كرمزً لتاريخ إسبانيا القديم، وذلك البناء الفخم قام ابن الأحمر مؤسس السلالة النصرية ببناءه، إذ شيد القصر والحصن على قمة التل لأول مرة في عام 1238 ميلاديًا، وعند وصول زعماء مختلفين إلى السلطة فيما بعد، شمل القصر ثلاث مناطق متميزة وهي، ربع للعائلة المالكة، وقاعدة عسكرية، وربع لموظفي المحكمة.

قلعة بيليه في سينايا - رومانيا

خلال ستينيات القرن التاسع عشر أمر الملك الرواني كارول الأول ببناء قلعة على طراز العصر الجديد في قرية سينايا الجذابة بالقرب من جبال بوسيجي الساحرة، حيث ضمت القلعة بيت صيفي ملكي يحتوي على 160 غرفة، إلى جانب مسرح ضخم ضم عددًا من اللوحات الجدارية الرائعة للفنانين النمساويين جوستاف كليمت وفرانز فون، إلى جانب العديد من الأبنية الأخرى.

قلعة قايتباي بالإسكندرية

بدأ بناء قلعة قايتباي على البحر الأبيض المتوسط ​​في العام 1477، وذلك بعد أن علم السلطان الأشرف قايتباي بتقدم القوات العثمانية نحو الإسكندرية، حيث أمر حينها بوضع مخططات القلعة بذكاء على أنقاض منارة فاروس المنهارة، وبالفعل نجح العمال من إنقاذ قطع من الهيكل السابق لبناء أعمدة من الجرانيت الأحمر في المسجد والمدخل.

قلعة نخل في عمان

تم بناء الهيكل الأصلي لقلعة نخل حول صخرة كبيرة عند سفح جبل نخل، ما جعلها تبدو غير كاملة بعض الشيء، وتم بناء حصن بها كوسيلة لحماية طرق التجارة القريبة من أي عمليات نهب أو هجمات.

القلعة الحمراء في دلهي - الهند

بعد نقل عاصمة الإمبراطورية من أغرا إلى مدينة دلهي المبنية حديثًا، وضع الإمبراطور المغولي شاه جاهان أساس القلعة الحمراء خلف واجهة الحجر الرملي الأحمر، وظلت القلعة المقر الرسمي لإمبراطورية المغول حتى التمرد الهندي عام 1857 ميلاديًا.