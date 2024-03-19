مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يبدأ تأسيس جنته في قلعة آلموت

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 9 أحداثا مثيرة جذبت المشاهدين، حيث يطلب حسن الصباح من برزك أميد (سامي الشيخ) إلغاء المدخل الرئيسى للقعلة، وجعلها بلا مدخل ظاهر، ويكون مدخلها خفي لا يعرفه سوى الصباح ورجاله، إضافة إلى صنع 7 مداخل وهمية يكون خلفها حائط القلعة، ويكتشف الصباح وجود غابة غريبة في ظهر القلعة، ويطلب من أتباعه تهذيبها بشكل جميل والاعتناء بها لتكون قطعة من الجنة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. نورهان وناظ تصلان قلعة آلموت

وفي نفس التوقيت، يصل قلعة آلموت تاجر الجواري وبصحبته نورهان (سارة الشامي) وناظ (نور إيهاب)، حيث كان يرغب في بيعهما إلى أمير القلعة (محمد رجب) قبل أن يستولى عليها حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، ويأخذهما حسن الصباح ويطلب منه أن يحضر سيدة تكون مهمتها صنع الجمال.

إغواء رجال حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 9

كما يطلب حسن الصباح تخصيص غرفة لتكون معملا، يعمل فيها على نبات السحر الذى أحضره زيد بن سيحون برفقته، ليبدأ حسن الصباح في تكوين جنته التي سوف يستخدمها في إغواء رجاله، لضمان طاعتهم العمياء ليستخدمهم كما يشاء في تحقيق أهدافه.