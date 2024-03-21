مسلسل محارب الحلقة 11.. هل يتم القبض على حسن الرداد بعد حبس شقيقه؟

حدث لم يتوقعه حسن الرداد «محارب» وقع في الحلقة العاشرة من مسلسل محارب، بعد القبض على محمود ياسين الذي يلعب دور أخيه إبراهيم، والذي ترك المنزل بعد مشاداة مع أخته منال، ليذهب لأحد تجار المخدرات ليساعده في بيعها حتى يتمكن من تحصيل أموال تساعده على عيش حياة رفاهية.

مسلسل محارب الحلقة 11.. هل يتم القبض على حسن الرداد بعد حبس أخيه؟

لم يعرف محارب بما حدث لأخيه لأنه ذهب للبلد ليحتمي بأهله وأبناء عمومته بعد تلفيق قضية قتل محمود العزازي رجل الأعمال له، بالرغم من هروبه منهم بسبب رغبتهم في الأخذ بالثأر لوالدهم الذي قتله والد محارب منذ 25 سنة، إلا أنه ذهب لهم حاملًا كفنه ليسامحونه بدلا من الأخذ بالثأر وقتله في مسلسل محارب.

ونتابع في مسلسل محارب الحلقة 11 هل يتم القبض على محارب بعد أن فكر حسام في استغلال القبض على إبراهيم أخيه لاستدراجه؟