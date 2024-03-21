ما زال الفنان أحمد مكي يواصل مغامرتة في البنك خلال مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، ورغم هجوم الشرطة ومحاولات القبض على العصابة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 11

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 11 في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام 3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث الكوميدية حيث حاول حزلقوم الإفلات من الشرطة بعد محاولات الهجوم عليهم داخل البنك، كما نجح جوني في الحصول على المفتاح الخاص بالخزنة وأعطاء لحزلقرم عن طريق إرساله عبر البلالين.