مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 بطولة أحمد مكي.. ورطة الكبير بسبب مربوحة

اضطر الكبير أوي خلال الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8 إلى أن يذهب لقسم الشرطة، للإبلاغ عن اختفاء مربوحة والعترة بعد محاولاته الفاشلة الاتصال بهما.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10

ويدخل الكبير أوي قسم الشرطة، ليفاجأ بعرض حدث عصابة أخيه حزلقوم على شاشة، وتتناقله وكالات الأنباء، ويتعجب الكبير أوي أثناء تواجده في القسم من أن العصابة ترتدي أقنعة وجه تشبهه، ويلفت الكبير أوي انتباه الشرطي له، ويتم التحفظ عليه واستجوابه ليؤكد أنه شخصية عامة ولا يعلم أي شيئ عن هذه العصابة، وأثناء عرض الشرطة لفيديو أفراد العصابة يسمع الكبير أوي صوت حزلقوم ويعلم الحكاية.

جوني يحاول إنقاذ حزلقوم

من ناحية أخرى، يحاول جوني البحث عن المفتاح لإنقاذ حزلقوم من يد الشرطة، وبالفعل ينجح في سرقة المفتاح من موظف البنك بصحبة هجرس، ويربطه في بالونات، وتصل له فوق سطح البنك، وينجح في الإمساك بها، لكن طباظا يسقط فجأة أثناء مساعدته لحزلقوم.