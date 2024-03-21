عواقب غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند كتم العطسة؟

يلجأ الكثير من الناس أحيانًا إلى وضع أيديهم على أنفهم أثناء العطس وكتمها، وعدم إخراج الإفرازات والميكروبات التي تخرج من جسم الإنسان أثناء العطس، ولا يعرفون خطورة ذلك على جسم الإنسان على المدى البعيد، وكيف تؤدي إلى استمرار الإصابة بدور البرد لفترة أطول؟

العطس، هي ردة فعل طبيعية من جسم الإنسان خلقها الله، وهي إثارة للجهاز التنفسي العلوي خاصة الأنف والجيوب الأنفية، وعند حدوث الإثارة، تخرج الإفرازات والتراكمات الموجودة في الأنف والجهاز التنفسي العلوي، بحسب حديث الدكتور أحمد سعيد الشرقاوي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، لـ«الوطن».

ماذا يحدث لجسمك عند كتم العطسة؟

كتم العطسة أو منعها من الخروج، يمكن أن يؤدي إلى حدوث إلتهابات في الجهاز التنفسي، ولكن كتمها على فترات، أو مرة واحدة عند حدوث العطس، لا يؤثر طبيًا بشكل كبير، بسبب وجود الغشاء الداخلي للأنف والأهداف التي تتحرك داخلها: «خلال 7 دقائق فقط التراكمات ستصل لنهاية البلعوم، كل المتراكم سيموت، لأنه أمر إعجازي يعمل على تنظيف داخلي للجيوب الأنفية والجهاز التنفسي بالكامل».

فائدة الأهداف الصغيرة في الجهاز التنفسي

هذه الأهداب الصغيرة ليست موجودة في أي غشاء داخلي في جسم الإنسان بالكامل، يعمل على تنظيف الرئتين أيضًا، وتجعل المنطقة بالكامل شبه معقمة، وفقًا لاستشاري الأنف والأذن والحنجرة: «لن يحدث مشكلة حقيقية عند كتم العطسة، لأن ربنا خلق إعجاز آخر ومهم جدًا لأن فكرة الأهداب الصغيرة في الجهاز التنفسي مسؤولة عن إخراج الإفرازات».

لكن «الشرقاوي»، أوضح لـ«الوطن» أيضًا أن كتم العطسة باستمرار وفي كل مرة تحدث، تكون نتيجته سيئة على جسم الإنسان: «هي ردة فعل طبيعية خلقها الله لإخراج أي إفرازات بالجهاز التنفسي».

أضرار كتم العطسة

أضرار كتم العطسة باستمرار تستعرضها «الوطن» في السطور التالية، بحسب استشاري الأنف والأذن والحنجرة:

- كتم العطسة باستمرار يؤدي إلى حدوث تراكمات من المفترض أن تخرج.

- تؤدي إلى استمرار دور البرد لأطول فترة ممكنة، فالإفرازات أو الميكروبات أو البكتيريا الموجودة في الجهاز التنفسي يتم طردها بالعطس، وكتم يؤدي إلى بقائها داخل جسم الإنسان.

- كتم العطس باستمرار أيضًا يؤدي إلى بقاء الأتربة داخل جسم الإنسان، لكن منعها مرة أو مرتين لن يحدث مشكلة كبرى.