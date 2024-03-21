آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حالة من الاستقرار النسبي، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر انتشاراً داخل محلات الصاغة، لذا تستعرض «الوطن» آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في آخر تحديث 3486 جنيها، «السعر لا يشمل الضريبة أو المصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في آخر تحديث 3050 جنيها، «السعر لا يشمل الضريبة أو المصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في آخر تحديث 2614 جنيهاً، «السعر لا يشمل الضريبة أو المصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 14

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في آخر تحديث 2033 جنيهاً، «السعر لا يشمل الضريبة أو المصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث 24400 جنيهاً، «السعر لا يشمل الضريبة أو المصنعية».