سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محال الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، سلسلة من الانخفاضات على مدار اليومين الماضيين، ويُعد الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين المواطنين في مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15-3-2024 في محال الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية 3394 جنيهاً، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية 2970 جنيهاً، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية 2546 جنيهاً، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة، سجل خلال التعاملات الصباحية 1980 جنيهاً، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية 23760 جنيهاً، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.