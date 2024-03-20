ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بعد تثبيت «الفيدرالي الأمريكي» سعر الفائدة

شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا خلال الساعة ونصف الماضية، وتحديدًا عقب انتهاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي أعلن من خلاله «الفيدرالي» تثبيت سعر الفائدة.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي أسعار الذهب على المستوى العالمي الآن عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب عالميًا بعد تثبيت «الفيدرالي الأمريكي» سعر الفائدة

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بعد تثبيت «الفيدرالي الأمريكي» سعر الفائدة، حيث ارتفع الذهب من مستوى 2160 دولارا إلى مستوى 2191 دولارا للأونصة في خلال ساعة ونصف الأخيرة تقريبًا.

تثبيت سعر الفائدة

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن عن نتائج الاجتماع، وهو الذي استمر على مدار يومين، وثبت من خلاله سعر الفائدة، حيث أبقى الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند أعلى مستوى للفائدة منذ 23 عامًا، وذلك عند 5.25% إلى 5.5% منذ شهر يوليو الماضي، وذلك وسط توقعات من جانب بعض الاقتصاديين بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي عدد 3 تخفيضات في أسعار الفائدة على مدار العام الجاري بعد الاجتماع، حيث يوازن البنك المركزي كافة جهوده من أجل خفض التضخم مع التخطيط لخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار مع تزايد المخاطر على الاقتصاد.