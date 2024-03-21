مدير حديقة حيوانات بني سويف: وضع «أسد التجمع» 21 يوما تحت الملاحظة

قالت الدكتورة هبة احمد، مدير حديقة الحيوان في بني سويف، إن الحديقة استلمت مساء الأربعاء، أسد صغير «شبل» من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجرى وضعه تحت الملاحظة الدقيقة لمدة 21 يومًا، مع خضوعه للكشف البيطري دوريًا، وفقًا لتعليمات الهيئة.

منع عرض الأسد أمام المواطنين

وأشارت مدير حديقة حيوان بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه جرى عزل الأسد، ومنع تصويره أو عرضه أمام المواطنين إلا عقب انتهاء فترة الملاحظة وتصريح الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وكانت إدارة الحياة البرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية تسلمت الأسد الذي عُثر عليه يتجول في شوارع منطقة التجمع، عقب ورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة، من أحد الأهالي بالعثور على أسد، حيث جرى الإمساك به، وقررت الجهات القضائية تسليم أسد صغير «شبل» لحديقة حيوانات.

العثور على اسد متجولًا في التجمع

وكان أحد أفراد الأمن الإداري قد فوجئ بتجول أسد صغير بشوارع منطقة التجمع في القاهرة، وتمكن بالاشتراك مع آخرين من الإمساك به وتسليمه لقسم الشرطة.