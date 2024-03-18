اقرأ عدد «الوطن» غدا: مصر لا تفرط في «حبة رمل» من أراضيها

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء 19 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر لا تفرط فى «حبة رمل» من أراضيها

- «الوطن» تنفرد بـ«وثائق السلام» فى ذكرى «10 رمضان» و«تحرير طابا»

-مذكرة «بطرس غالى» عن «اتفاق السلام» تضمنت «اتفاق تكميلى» يُمهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة «القاهرة وتل أبيب» فى وثيقة رسمية: متمسكون بأحكام «معاهدة السلام».. ونحترم قدسية «حدودنا»

-أسرار «معركة سيناء الدبلوماسية»: «بيجن» طلب تأجير شرم الشيخ.. و«السادات» نهره

-أستاذ قانون دولى: «القاهرة» قدّمت وثائق بريطانية وعثمانية وأمريكية أكدت «مصرية طابا».. واللواء دكتور محمد الغبارى يكتب: «مصر بين نصرين»

-«مدبولى» لـ«التجار»: استمرار ارتفاع أسعار السلع غير منطقى

-سميرة أحمد: كنت أول شخص يصل إلى الاستوديو.. ولا أشعر بالصيام أثناء التصوير

-«الوكيل»: المواطن سيشعر بتراجعها خلال فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع

-مصر: نرفض أى تدخلات خارجية فى السودان

- «شكرى»: حريصون على تقديم الدعم الإغاثى والتنموى للأشقاء

- «الرى»: بدء تنفيذ 5 محطات مياه شرب جوفية فى جنوب السودان

- نقل مباريات بطولة «عاصمة مصر» إلى العاصمة الإدارية

- الزمالك يكتب نهاية «نداى».. ومسئول: إنهاء التعاقد نهاية الموسم الحالى

-دراما المتحدة

- الديكور والأزياء فى «الحشاشين» مستوى عالمى بأيادٍ مصرية

-أحمد فايز: بنيت قلعة «ألموت» بارتفاعات غير مسبوقة والإنتاج وفَّر ميزانيات ضخمة

- مصممة الملابس: عبَّرنا عن سيكولوجية الشخصيات بالأزياء

-ناهد السباعي: «المتحدة» ارتقت بالدراما وأعمالها تناسب جميع الأذواق

-محاولة انتحار «إنجى» أصعب مشاهد «محارب».. وأعشق الأدوار صاحبة الرسالة

الصفحة الثانية

- «التضامن» تعلن أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية

- «أنيسة» الأولى على الجمهورية.. و«شادية» أم مثالية من ذوى الهمم.. و«صباح وهدى» عن أمهات شهداء الجيش والشرطة

- الأم المثالية فى الفيوم: «تحملت مسئولية تربية الأبناء بعد انفصالى»

-الأم المثالية فى الإسماعيلية: ربيت 3 رجال من «شواية سمك» وأكبرهم مهندس زراعى

- وزيرة الهجرة أمام «الشيوخ»: 14 مليون مواطن بالخارج يمثلون قوة مصر الناعمة

- نوة «الشمس الكبرى» تضرب البلاد.. وطوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس

- أمطار غزيرة فى الإسكندرية.. ورئيس شركة «الصرف»: 186 سيارة ومُعدَّة لنزح المياه.. وتوقعات بهطول أمطار رعدية تصل إلى حد السيول بجنوب سيناء والبحر الأحمر

الصفحة الثالثة

- وسائل إعلام دولية تحتفى بـ«الشراكة الاستراتيجية» بين مصر والاتحاد الأوروبى

- «دويتشه فيله»: القاهرة تستحق الدعم والتقدير لاستضافة 9 ملايين أجنبى على أراضيها.. و«فرانس 24»: دولة محورية مهمة للقارة الأوروبية اليوم وفى المستقبل.. وإعلان الشراكة يتضمّن قروضاً بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو.. و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج معالجة الهجرة غير الشرعية

- «رويترز»: «أفضل طريقة لمعالجة تدفّقات الهجرة».. و«أسوشيتدبرس»: مهمة فى ظل المخاوف من توسّع الحرب على قطاع غزة

- عضو «الجمعية المصرية للأمم المتحدة»: مصر دولة محورية لدول الاتحاد الأوروبى

- منجى بدر: 8 مليارات دولار تتضمن منحاً وقروضاً حتى نهاية عام 2027.. والصادرات المصرية لأوروبا سجلت 16.17 مليار دولار خلال 2022

- اليوم 164 للعدوان.. «الاحتلال» يقتحم مجمع الشفاء الطبى فى غزة ويعتقل 80 من النازحين والمرضى

-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: مصر والاتحاد الأوروبى.. ووضع النقاط فوق الحروف

الصفحة الرابعة

-فى ذكرى «10 رمضان» و«تحرير طابا»

-«الوطن» تنفرد بـ«وثائق السلام»:مصر لا تفرط فى حبة رمل من أراضيها

-وثيقة «اللحظات الأخيرة» تمنع وقف انسحاب آخر جندى إسرائيلى

-من أراضى سيناء أوائل الثمانينات: «طابا» ستُحل فى وقت آخر

- إسرائيل انسحبت لخلف حدود طابا فى يومها.. وقوة متعددة الجنسيات راقبت حفظ الأمن حتى اعترفت «تل أبيب» رسمياً بمصريتها بعد قرار «التحكيم الدولى»

- «تل أبيب» تذرعت بـ«خلاف العلامات الحدودية» لوقف الانسحاب.. واتفاق برعاية أمريكية تم تنفيذه فى «يوم الانسحاب»

-مقال رأي لـ محمد مجدي، بعنوان: أسرار «المعركة الدبلوماسية» لاسترداد سيناء

الصفحة الخامسة

-مذكرة «بطرس غالى» التفسيرية عن اتفاق السلام: تضمّنت «اتفاق تكميلى» يُمهّد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

- وزير الخارجية وقت «المعاهدة»: جوهر النزاع سببه المشكلة الفلسطينية.. وهدفنا إقامة سلام عادل وشامل ودائم فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل

-وزير الدفاع مهنئاً الرئيس السيسى بـ«ذكرى النصر»: متمسكون بـ«روح 10 رمضان» فى مهامنا المقدسة

- الفريق أول محمد زكى: «جيل أكتوبر» قدوة فى البسالة والفداء لإعلاء الإرادة المصرية

-أستاذ قانون دولى: مصر قدمت وثائق وخرائط بريطانية وعثمانية أكدت التلاعب الإسرائيلى

-د. أيمن سلامة: القيادة السياسية رفضت اللجوء لـ«التوفيق» لمعارضته العقيدة المصرية الراسخة بأنه لا تفريط فى أرض مهما كانت الظروف

- رئيس الوفد الإسرائيلى توسلت للمحكمة: مصر أخذت سيناء كلها.. اتركوا لنا تلك الأرض الصغيرة

-مقال رأي لـ اللواء د. محمد الغباري، بعنوان: «مصر بين نصرين»

الصفحة السادسة

-سميرة أحمد: كنت أول شخص يصل إلى استوديو تصوير «أميرة فى عابدين».. وجميع الأعمال قريبة إلى قلبى

«-الإفتاء»: إخراج فدية لمن أفطر بسبب المرض ثم مات ولم يقضِ

«-هيئة الدواء»: يجب تعديل جرعات الأدوية لمريض السكر أثناء الصيام

-بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ... فريدة الشوباشى: تهز قلبى وتشعرنى بالحرية

الصفحة السابعة

-الديكور والأزياء فى «الحشاشين» مستوى عالمى بأيادٍ مصرية

- أحمد فايز: بنيت قلعة «ألموت» بارتفاعات غير مسبوقة.. والاهتمام بالتفاصيل سر نجاح المسلسل.. والإنتاج وفَّر ميزانيات ضخمة مصممة الملابس كريستينا أمير: العمل مسئولية كبيرة.. ووصف الملابس كان مكتوباً فى المراجع التاريخية وقمنا بترجمته إلى صورة بصرية

-مقال رأي لـ دعاء حلمي، بعنوان: الشدة المستنصرية هل حدثت بالفعل ؟!

-مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: بابا جه

الصفحة الثامنة

-ناهد السباعى: محاولة انتحار «إنجى» أصعب مشاهد «محارب».. وأعشق الأدوار صاحبة الرسالة «ولو هامثل مشهد واحد»

-شخصية البطلة تشبه القناة الشعبية فى حياتنا اليومية.. وتحمست لأدائها لتجسيد معاناة الأبناء مع قهر الآباء

- المسلسل يناقش بعض القضايا الاجتماعية مثل ظاهرة العنف الأسرى ومحاولات الانتحار والصراع بين الخير والشر.. وأمى أوصتنى بتقديم أعمال فنية تعيش لسنوات طويلة.. و«الشغل ألهانى عن إحساس فقدانها»