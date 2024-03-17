اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر وأوروبا».. شراكة استراتيجية شاملة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين 18 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر وأوروبا».. شراكة استراتيجية شاملة

- «السيسى» أمام القمة المصرية - الأوروبية: ترفيع العلاقات يعزز المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية.. ويدعم الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة

- رئيسة المفوضية: حزمة من الدعم المالى بقيمة 7.4 مليار يورو.. ورئيس قبرص: دور مصر محورى فى البنيان الأمنى للمنطقة ونشكر قيادتها على جهود إنقاذ المدنيين بغزة

- «مدبولى»: «بديل العشوائيات» توفير حياة كريمة للمواطنين

- رئيس الوزراء: مستمرون فى تطوير حدائق «الفسطاط» وإعادة إحياء القاهرة التاريخية

- «المتحدة» تكرِّم النجوم الراحلين فى دراما رمضان

- مصر تجدد تحذيرها من شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

- «القاهرة» تدين استهداف أهالى غزة: مخالفة جسيمة للقانون الدولى والإنسانى

- «روجينا»: «سر إلهى» يمس كل بيت ونهايته ستسعد المشاهدين

- «ناصرة» ستنتقم ممن ظلمها و«لو ماخدتش حقها مش هاقدمها»

- «المالية» تفض التشابكات مع «التأمينات»

- «معيط»: سدّدنا ٨١٨ مليار جنيه للهيئة خلال ٥٥ شهراً

الصفحة الثانية

- «مصر وأوروبا».. شراكة استراتيجية شاملة

- «السيسى»: رفع مستوى العلاقات بيننا يعزز المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية.. ويدعم الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة

- الرئيس: «القاهرة» أولت دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة مع دول الاتحاد.. وكلمات القادة الأوروبيين تعكس الإدراك الواضح لدور بلادنا

- رئيسة المفوضية: حزمة من الدعم المالى تبلغ 7.4 مليار يورو.. ورئيس قبرص: مصر تلعب دوراً محورياً فى البنيان الأمنى للمنطقة.. ونشكر قيادتها على جهود إنقاذ المدنيين بغزة

- مصر والاتحاد الأوروبى تعاون وتحديات مشتركة

الصفحة الثالثة

- اقتصاديون ومصرفيون: الدعم الأوروبى يعزز السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى ويقضى على السوق السوداء

- «الدماطى»: الإجراءات الحكومية أعادت ضبط الأسواق.. و«عادل»: توفير فرص عمل من خلال المشروعات الجديدة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

- وزير الخارجية الأسبق: رفع مستوى العلاقات مع «الاتحاد» دليل على استقرار مصر اقتصادياً

- محمد العرابى: مصر مرشحة لجذب استثمارات من أوروبا فى الهيدروجين الأخضر

- عضو «اقتصادية الشيوخ»: مصر والاتحاد الأوروبى علاقة استراتيجية فى جميع المجالات

- ريهام عفيفى: مشروع «رأس الحكمة» وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة

- «القاهرة» ركيزة أساسية للوساطة فى وقف إطلاق النار بغزة.. وتلعب دوراً كبيراً فى مواجهة الهجرة غير الشرعية

- الاتفاقيات الاقتصادية التى تربط مصر بدول الاتحاد لها أثر كبير فى تعزيز المجالات الاستثمارية بالمستقبل

الصفحة الرابعة

- المنيا.. العيد القومى للمحافظة.. ذكرى انتفاضة «الدم والعسل» ضد الإنجليز

- التنمية والخدمات تنهض بقرى ومراكز «عروس الصعيد»

- مشروعات كبرى بـ140 مليار جنيه غيرت وجه الحياة فى المحافظة

- تنفيذ 740 مشروعاً بـ 6.3 مليار جنيه بقطاع النقل.. و21 لمياه الشرب بـ2.5 مليار جنيه.. و1٫9 مليار جنيه حجم الإنفاق على التعليم

- إنشاء «الآتونى» ثالث أكبر متحف فى مصر بعد «المتحف الكبير» و«متحف الحضارة»

- «حياة كريمة» تعيد الروح للريف بـ3200 مشروع

- 40 مليار جنيه تكلفة التنمية بالمراكز والقرى.. والمحافظ: الانتهاء من 1449 مشروعاً

- «العائلة المقدّسة» مرّت من هنا.. «جبل الطير» مغارة «الملجأ والملاذ» للمسيح ومريم

- «البهنسا وتونا الجبل وبنى حسن».. آثار شاهدة على 3 حضارات «الفرعونية والإسلامية والرومانية»

- راعى الكنيسة: السيدة العذراء اختبأت وطفلها بالمغارة فحلّت البركة على المنطقة

الصفحة الخامسة

- فتاوى.. «دار الإفتاء»: تكفى نية واحدة لصيام شهر رمضان فى أول ليلة منه

- نصيحة طبية.. للسيدات المرضعات: ضرورة شرب 10 أكوب من المياه ما بين «الإفطار والسحور»

- ذكريات.. فكرى صالح يروى ذكرياته عن حرب «أكتوبر 1973»: أُصبت بـ«شظية و3 طلقات».. وهذه حكايتى فى معركة «تبة الشجرة»

- عملت بروح النصر العظيم خلال مشوارى فى كرة القدم.. وهتاف «الله أكبر» كان تلقائياً لكل القوات.. ومصر ستظل بلد الأمن والأمان

- مشاركتى فى الحرب أضافت لى قيمة كبيرة لحياتى العملية

- تم رفع أول علم مصرى على خط بارليف بعد 6 ساعات من انطلاق شرارة الحرب

- «الجواهر الغالية فى الأحاديث العالية» كتاب الأحاديث المتعلقة بفضائل الأدعية

الصفحة السادسة

- «حارة اليهود»: ما يحتاجه الأطفال«زينة وميداليات وفوانيس بكل الأشكال»

- «ربيع»: «ده الموسم بتاعنا اللى بنستناه بفارغ الصبر وسبحان الله رزقه كتير»

- «من السجن إلى وزير على خزائنها».. مصر ترفع «يوسف» على العرش

- كندا.. منتجات مصرية وسهرات وتجمعات لإحياء ليالى رمضان

- أسرار فى حياة سعاد حسنى: مفلسة مادياً ولم ترتدِ فستان زفاف وتضع الجاتوه فى الشاى

- «غادة»: بنشترى الزينة مستوردة من القاهرة و«عادل»: كل منتجات شارع المعز موجودة حتى العيش البلدى

الصفحة السابعة

- مشاهد خاصة تترك أثراً طيباً لدى محبيهم.. «المتحدة» تكرِّم النجوم الراحلين فى دراما رمضان تخليداً لمسيرتهم

- «أبوالريش»: وفاة «درويش» صدمتنا وحرصنا على استرجاع ذكرياته مع أبطال العمل و«إدوارد»: تحمست لـ«بقينا اتنين» لاستكمال شخصية طارق عبدالعزيز

- عصام زكريا: لغة المسلسلات بين «الخَيّام» و«ريهام حجاج»

- ميران عبدالوارث: «بسيمة» الشعبية خوفتنى فى «المعلم» وتصرفات «ملك» فى «كامل العدد +1» بعيدة عنى

- مصحح الفارسية فى «الحشاشين»: دربت نيقولا معوض على «رباعيات الخيام»

- «لاشين»: مهمتى استمرت 8 أشهر.. و«أى بلد ينتج أعماله بلغته»

- هدى رشوان تكتب: اختيار «الحشاشين»

الصفحة الثامنة

- روجينا: «سر إلهى» يمس كل بيت مصرى و«ناصرة» ستنتقم ممن ظلمها و«لو مخدتش حقها مش هقدمها»

- سعيدة بفرحة مصر بفنها وأحيى «المتحدة» على تنوعها الدرامى.. وهناك اهتمام بكل التفاصيل فى المسلسلات.. و«مليحة» يعبر عن قضيتنا الأولى