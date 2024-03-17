اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر وأوروبا».. شراكة استراتيجية شاملة
كتب:
أحمد العانوسي
07:09 م | الأحد 17 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين 18 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مصر وأوروبا».. شراكة استراتيجية شاملة
- «السيسى» أمام القمة المصرية - الأوروبية: ترفيع العلاقات يعزز المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية.. ويدعم الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة
- رئيسة المفوضية: حزمة من الدعم المالى بقيمة 7.4 مليار يورو.. ورئيس قبرص: دور مصر محورى فى البنيان الأمنى للمنطقة ونشكر قيادتها على جهود إنقاذ المدنيين بغزة
- «مدبولى»: «بديل العشوائيات» توفير حياة كريمة للمواطنين
- رئيس الوزراء: مستمرون فى تطوير حدائق «الفسطاط» وإعادة إحياء القاهرة التاريخية
- «المتحدة» تكرِّم النجوم الراحلين فى دراما رمضان
- مصر تجدد تحذيرها من شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية
- «القاهرة» تدين استهداف أهالى غزة: مخالفة جسيمة للقانون الدولى والإنسانى
- «روجينا»: «سر إلهى» يمس كل بيت ونهايته ستسعد المشاهدين
- «ناصرة» ستنتقم ممن ظلمها و«لو ماخدتش حقها مش هاقدمها»
- «المالية» تفض التشابكات مع «التأمينات»
- «معيط»: سدّدنا ٨١٨ مليار جنيه للهيئة خلال ٥٥ شهراً
الصفحة الثانية
- «مصر وأوروبا».. شراكة استراتيجية شاملة
- «السيسى»: رفع مستوى العلاقات بيننا يعزز المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية.. ويدعم الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة
- الرئيس: «القاهرة» أولت دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة مع دول الاتحاد.. وكلمات القادة الأوروبيين تعكس الإدراك الواضح لدور بلادنا
- رئيسة المفوضية: حزمة من الدعم المالى تبلغ 7.4 مليار يورو.. ورئيس قبرص: مصر تلعب دوراً محورياً فى البنيان الأمنى للمنطقة.. ونشكر قيادتها على جهود إنقاذ المدنيين بغزة
- مصر والاتحاد الأوروبى تعاون وتحديات مشتركة
الصفحة الثالثة
- اقتصاديون ومصرفيون: الدعم الأوروبى يعزز السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى ويقضى على السوق السوداء
- «الدماطى»: الإجراءات الحكومية أعادت ضبط الأسواق.. و«عادل»: توفير فرص عمل من خلال المشروعات الجديدة ومكافحة الهجرة غير الشرعية
- وزير الخارجية الأسبق: رفع مستوى العلاقات مع «الاتحاد» دليل على استقرار مصر اقتصادياً
- محمد العرابى: مصر مرشحة لجذب استثمارات من أوروبا فى الهيدروجين الأخضر
- عضو «اقتصادية الشيوخ»: مصر والاتحاد الأوروبى علاقة استراتيجية فى جميع المجالات
- ريهام عفيفى: مشروع «رأس الحكمة» وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة
- «القاهرة» ركيزة أساسية للوساطة فى وقف إطلاق النار بغزة.. وتلعب دوراً كبيراً فى مواجهة الهجرة غير الشرعية
- الاتفاقيات الاقتصادية التى تربط مصر بدول الاتحاد لها أثر كبير فى تعزيز المجالات الاستثمارية بالمستقبل
الصفحة الرابعة
- المنيا.. العيد القومى للمحافظة.. ذكرى انتفاضة «الدم والعسل» ضد الإنجليز
- التنمية والخدمات تنهض بقرى ومراكز «عروس الصعيد»
- مشروعات كبرى بـ140 مليار جنيه غيرت وجه الحياة فى المحافظة
- تنفيذ 740 مشروعاً بـ 6.3 مليار جنيه بقطاع النقل.. و21 لمياه الشرب بـ2.5 مليار جنيه.. و1٫9 مليار جنيه حجم الإنفاق على التعليم
- إنشاء «الآتونى» ثالث أكبر متحف فى مصر بعد «المتحف الكبير» و«متحف الحضارة»
- «حياة كريمة» تعيد الروح للريف بـ3200 مشروع
- 40 مليار جنيه تكلفة التنمية بالمراكز والقرى.. والمحافظ: الانتهاء من 1449 مشروعاً
- «العائلة المقدّسة» مرّت من هنا.. «جبل الطير» مغارة «الملجأ والملاذ» للمسيح ومريم
- «البهنسا وتونا الجبل وبنى حسن».. آثار شاهدة على 3 حضارات «الفرعونية والإسلامية والرومانية»
- راعى الكنيسة: السيدة العذراء اختبأت وطفلها بالمغارة فحلّت البركة على المنطقة
الصفحة الخامسة
- فتاوى.. «دار الإفتاء»: تكفى نية واحدة لصيام شهر رمضان فى أول ليلة منه
- نصيحة طبية.. للسيدات المرضعات: ضرورة شرب 10 أكوب من المياه ما بين «الإفطار والسحور»
- ذكريات.. فكرى صالح يروى ذكرياته عن حرب «أكتوبر 1973»: أُصبت بـ«شظية و3 طلقات».. وهذه حكايتى فى معركة «تبة الشجرة»
- عملت بروح النصر العظيم خلال مشوارى فى كرة القدم.. وهتاف «الله أكبر» كان تلقائياً لكل القوات.. ومصر ستظل بلد الأمن والأمان
- مشاركتى فى الحرب أضافت لى قيمة كبيرة لحياتى العملية
- تم رفع أول علم مصرى على خط بارليف بعد 6 ساعات من انطلاق شرارة الحرب
- «الجواهر الغالية فى الأحاديث العالية» كتاب الأحاديث المتعلقة بفضائل الأدعية
الصفحة السادسة
- «حارة اليهود»: ما يحتاجه الأطفال«زينة وميداليات وفوانيس بكل الأشكال»
- «ربيع»: «ده الموسم بتاعنا اللى بنستناه بفارغ الصبر وسبحان الله رزقه كتير»
- «من السجن إلى وزير على خزائنها».. مصر ترفع «يوسف» على العرش
- كندا.. منتجات مصرية وسهرات وتجمعات لإحياء ليالى رمضان
- أسرار فى حياة سعاد حسنى: مفلسة مادياً ولم ترتدِ فستان زفاف وتضع الجاتوه فى الشاى
- «غادة»: بنشترى الزينة مستوردة من القاهرة و«عادل»: كل منتجات شارع المعز موجودة حتى العيش البلدى
الصفحة السابعة
- مشاهد خاصة تترك أثراً طيباً لدى محبيهم.. «المتحدة» تكرِّم النجوم الراحلين فى دراما رمضان تخليداً لمسيرتهم
- «أبوالريش»: وفاة «درويش» صدمتنا وحرصنا على استرجاع ذكرياته مع أبطال العمل و«إدوارد»: تحمست لـ«بقينا اتنين» لاستكمال شخصية طارق عبدالعزيز
- عصام زكريا: لغة المسلسلات بين «الخَيّام» و«ريهام حجاج»
- ميران عبدالوارث: «بسيمة» الشعبية خوفتنى فى «المعلم» وتصرفات «ملك» فى «كامل العدد +1» بعيدة عنى
- مصحح الفارسية فى «الحشاشين»: دربت نيقولا معوض على «رباعيات الخيام»
- «لاشين»: مهمتى استمرت 8 أشهر.. و«أى بلد ينتج أعماله بلغته»
- هدى رشوان تكتب: اختيار «الحشاشين»
الصفحة الثامنة
- روجينا: «سر إلهى» يمس كل بيت مصرى و«ناصرة» ستنتقم ممن ظلمها و«لو مخدتش حقها مش هقدمها»
- سعيدة بفرحة مصر بفنها وأحيى «المتحدة» على تنوعها الدرامى.. وهناك اهتمام بكل التفاصيل فى المسلسلات.. و«مليحة» يعبر عن قضيتنا الأولى