تكية النبي إبراهيم في مدينة الخليل تسد جوع الجميع.. ما القصة؟

تضم مدينة الخليل في فلسطين تكية لأبو الأنبياء النبي إبراهيم عليه الصلاة النبي المشترك بين الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام على الترتيب، بحسب ظهور رسالة كل دين.

تكية النبي إبراهيم حاضر وواقع

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن تكية سيدنا إبراهيم تعد ماضيا وحاضر، وأحد مفاخر الخليل على مدار التاريخ مكانا يقدم الضيافة للوافدين طعاما لا تجد لها نظيرا على مستوى العالم.

حجم الأطعمة اليومية

وخلال شهر رمضان يوميا يطهى حوالي من 700 إلى 800 كيلو جرام لحم خروف، أو عجل ونحو طن إلى 2 طن من الدجاج يوميا لتقدم وجبات الإفطار إلى الفقراء والأيتام والأرامل والمسافرين رغم الأحوال الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

إحصائيات حول تكية النبي إبراهيم

ويقدر عدد المستفيدين من التكية الإبراهيمية يوميا في شهر رمضان بنحو 5000 شخص، وتقدر النفقات بنحو مليون ونصف إلى مليون و800 ألف شيكل وباقي شهور العام تقدر بـ 150 ألف شيكل شهريا.

تقع مدينة الخليل في الضفة الغربية جنوب مدينة القدس العريقة على بعد 35 كيلومترا، وأسسها أسسها الكنعانيون في العصر البرونزي المبكر، وهي أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة، ويتوسطها المسجد الإبراهيمي الذي يحوي مقامات للأنبياء إبراهيم، وإسحق، ويعقوب، وزوجاتهم.