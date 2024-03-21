إسماعيل الشرقاوي: اتفاقية الوكالة الأمريكية للتنمية يساهم في دعم الزراعة

قال إسماعيل الشرقاوي مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية، ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسهم في دعم برامج التنمية، حيث تساهم في تنفيذ عدد من البرامج لدعم قطاع الزراعة باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري من خلال العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والتوعية الزراعية؛ مما يسهم في تحقيق نجاحات في تنفيذ برامج تشجيع الزراعة وزيادة القدرة على المنافسة بالأسواق المحلية والدولية.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وأضاف «الشرقاوي» في بيان له، أن الاتفاق بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حقق عدة إنجازات في بعض محافظات الجمهورية من خلال تمويل إنشاء مراكز زراعية شاملة ومعامل تحليل للمنتجات الزراعية قبل التصدير وتكويد نحو 2000 مزرعة، مما يعزز حجم الصادرات المصرية.

تحسين الممارسات الزراعية والري

وأكد مساعد رئيس حزب العدل أن هذه الاتفاقيات من شأنها المُساهمة في تحسين الممارسات الزراعية والري، والدفع نحو زيادة الإنتاج الزراعي ومُساعدة المزارعين، مُشيرا إلى أن ذلك الاتفاق يدعم قدرات الدولة المصرية في التصدي لمشكلة انخفاض حصة الفرد من المياه بحسن إدارة الموارد المائية.