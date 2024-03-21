تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدة رانيا فريد شوقي.. معاناة انتهت بالوفاة

رحلت عن عالمنا منذ قليل سهير ترك زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، ووالدة ابنتيه رانيا وعبير، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.

الساعات الأخيرة في حياة والدة رانيا فريد شوقي

كشف مصدر مقرب من الفنانة رانيا فريد شوقي لـ«الوطن»، أن سهير ترك تعرضت لوعكة صحية شديدة منذ ما يقرب من 15 يوما، لكن الحالة استدعت نقلها إلى المستشفى، وظلت هناك تحت الملاحظة لعدة أيام، وتحسنت حالتها لفترة، ثم تدهورت بشكل ملحوظ مرة أخرى، وكان بجوارها ابنتيها رانيا وعبير فريد شوقي.

وفاة الفنانة رانيا فريد شوقي

وأعلنت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي، إذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم».