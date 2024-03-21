موعد ومكان جنازة والدة رانيا فريد شوقي

رحلت عن عالمنا منذ قليل سهير ترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالتها خلال الساعات الماضية.

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

واستقرت الأسرة على تشييع جثمان والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، الخميس، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي في العجوزة عقب صلاة الظهر، وسيتم دفن الجثمان في مقابر فريد شوقي على طريق الفيوم، حسبما أعلن أحد أقاربها.

وفاة الفنانة رانيا فريد شوقي

توفت منذ قليل، سهير ترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي، وكتبت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم».