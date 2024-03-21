بدائل تموينية لسكان وأهالي مشروع بشاير الخير بالإسكندرية.. «خبز وسلع»

أعلن المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن توفير بدائل تموينية لسكان وأهالي مشروع «بشاير الخير» بعروس البحر المتوسط، تضمنت «خبز وسلع عديدة».

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير العشوائيات لينال المواطن المصري حياة كريمة وتلبية لتوجهات القيادة السياسية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، جرى توفير عدد من الخدمات لمناطق مشروع بدائل العشوائيات.

توافر الخبز والسلع

وأشار القلش إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، قررت اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع بشاير الخير بكل السلع التموينية الهامة.

وأفاد، بأنه جرى توفير «خبز وسلع تموينية متعددة» لأهالي مشروع بشاير الخير، لافتا إلى تشكيل مجموعة عمل لمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة جمال عمار، وكيل المديرية وعضوية محمد عادل، مدير إدارة تموين غرب والجمرك والدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة للمرور اليومي، للتأكد من توافر الخبز البلدى و السلع التموينية الهامة للمواطنين قاطني هذه المناطق، ورفع تقرير فني يومي لوكيل الوزارة، مع رصد أي نقص أو عجز في القطاع التمويني.

توفير 10 آلاف رغيف

وكشف المهندس محمود القلش، عن أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، نجحت في توفير الخبز البلدي من خلال مخبز نصف آلي، وكذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين وثالث متحرك، بمعدل 10 آلاف رغيف لكل منفذ تقريباً.

وذكر، أنه يجري توفير السلع التموينية من خلال مجمع أليكس، ومنفذين من منافذ مشروع جمعيتي، وكذلك منفذ متحرك «سيارة» تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية، فضلا عن إقامة معرض أهلا رمضان على أعلى مستوى من الخدمة.

ومازالت المتابعات اليومية مستمرة لتوفير الأمن الغذائي لمناطق مشروع بشاير الخير لتحقيق التنمية والاستقرار بهذه المناطق.