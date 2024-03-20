«تموين الإسكندرية»: التحفظ على 3.5 طن أعلاف مجهولة المصدر

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين في الإسكندرية، إنه على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لمتابعة الأسواق، جرى شن حملات لضبط الأسواق، أسفرت عن التالي:

ضبط أعلاف مجهولة المصدر

ضبطت الحملة كمية من الأعلاف مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 40 شيكارة من الشعير علف، زنة الشيكارة 50 كجم، بواقع 2 طن، و 30 شيكارة من الذرة الرفيعة (عويجة)، زنة الشيكارة 50 كجم، بواقع طن ونصف.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، وسيتم عرضها على وكيل النائب العام.

وأوضح أن حملات التموين مستمرة بكافة مناطق الإسكندرية من خلال إدارات التموين الفرعية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لحماية المواطنين والمستهلكين من جشع بعض التجار، ولتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.