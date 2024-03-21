ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 10.. نسرين أمين تراقب أكرم حسني

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 10، بدأت بجذب «جودي» أبيها «هشام» أكرم حسني، لشرفة المنزل، وقالت له: «أنا ماما أخدتني من المدرسة وسابتني عند خالو طول اليوم ومعرفش هي فين طول اليوم»، فقال لها: «تفتكري هتكون فين يعني»، فقالت له: «أنا بعد اللي حصل ده شاكة أنها كانت بتقرر الواد زياد، لأنه عيل عبيط وممكن يقول أي حاجة عادي، هو أنت مش نازل النهاردة علشان متخانق مع طنط نهى».

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 10

وبدأ «هشام» جزء جديد من مهامه في مسلسل بابا جه، كأب للإيجار ولكن هذه المهمة غريبة، لأنه سيكون خطيب «لمياء» بسنت شوقي، حتى انتهاء عيد ميلاد أحد أبناء أصدقائها، وكان هشام يرفض الفكرة في البداية، لكن بعد إلحاح من لمياء وافق أن يتعامل معها كخطيبها حتى انتهاء عيد الميلاد.

وذهب بالفعل مع لمياء إلى الحفلة التي كانت في ملهى أطفال، وكان معهما ابنها بودي الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، لكن مع دخولهم، بدأوا في التفكير إذا سأل أحد أصدقائها عن الطريقة التي تعرف فيها هشام على لمياء، فاقترح هشام أن يخبروا أصدقائها بأنه قد أنقذها في الفندق الذي يعمل به، بعد أن كانت ستغرق في حمام السباحة الخاص بالفندق.

فقالت لمياء أن هذه الفكرة خارجة عن الطبيعي، واقترحت أن يقولوا إنهما قد تعارفا على أحد مواقع التواصل، لكن قالت إنهما تعرفا في الفندق فور أن سمعت إحدى صديقاتها أن تطبيقات التواصل الاجتماعي ليست إلا مصدرًا للمعاكسات.

وفي ختام اليوم، كان هشام يلح كثيرًا على لمياء أن يلعب أحد ألعاب الكبار في الملهى، وبعد أن تركته ومعه ابنها بودي وذهبت مع إحدى صديقاتها، دخل هشام اللعبة، وصعد وترك بودي بجانب مسرح اللعبة فهرب بودي ولم يجدوه، لكن لم تعرف لمياء عن هذا الأمر، ودخل هشام إلى غرفة مراقبة الملهى، ولكنه لم يجد بودي في أي مكان منذ آخر 10 دقائق، فقد اختفى بودي عن مرمى الكاميرات.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 10

وفي المشهد التالي، كانت ولاء عند أخيها أشرف، وقد أحضر لها جهاز تتبع لتزرعه في سيارة هشام وتراقبه، وظلت تسأله عن كيفية وضع هذا الجهاز وعن إمكانية وضعه في ملابس هشام، فقال لها أشرف: «ليه هو أنتي بتراقبي رأفت الهجان، أنتي هتزرعيه في عربيته وبس».

وتتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام، ويستمر الأخير في عمله، فهل ستعرف ولاء حقيقة عمل هشام، وهل سيعلو هشام في نظر زوجته وابنته؟

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع في نفس وقت العرض على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً على قناة DMC.