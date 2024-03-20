مسلسل بابا جه الحلقة 9.. هشام يواجه شكوك زوجته ولاء

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 9، حديث الفنانة نسرين أمين، التي تجسد دور ولاء، وزوجها الفنان أكرم حسني، الذي يجسد دور هشام، والتلميحات حول شكها فيه وعن طريقة عمله وغيابه عن المنزل، بعد أن عرفت أنه يتحدث إلى فريال يوسف القائمة بدور نهى الشيمي المذيعة، من خلال أحد أقاربها في الحلقة 8 وأعطى لها سجل مكالمات هشام.

هشام يفقد وظيفته ويواجه العديد من المشكلات الأسرية

تتوالى أحدث مسلسل بابا جه الحلقة 9، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام، ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار، بعد أن فقد وظيفته وواجه العديد من المشكلات الأسرية بسبب ذلك.

هشام في مهمة جديدة كأب للإيجار

وجاءت لهشام مهمة جديدة وفريدة من نوعها كأب للإيجار، إذ طلب منه أن يكون أبا لخالد الذي يقاربه في العمر، ولكن والده متوفي وكانت طلباته طفولية وغريبة، ووجد هشام نفسه وسط زحام من الطلبات من أحمد أمين.

طلبات غريبة في المهمة الجديدة

ومن هذه الطلبات أن يتعلم ركوب الدراجات واستخدام الجرس، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكن قام بالمحاولة معه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة، وظل يسقط من الدراجة مرارًا وتكرارًا، ولكن أخذ مقود الدراجة وتعلم أن يستخدم جرس الدراجة.