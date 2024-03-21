هيئة الدواء تحذر من 3 عقاقير مهربة في السوق.. بينها علاج شهير للقلب

أصدرت هيئة الدواء خطابا توعويا للصيادلة بشأن وجود 3 أدوية مهربة في السوق الدوائية، وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها إن هناك احتمالية لوجود عبوات مُهربة ولا تخص سوق الدواء، طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، مع العلم أنه لم يتم رصد هذه المستحضرات من قبل هيئة الدواء، لافتة إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الهيئة.

تحذير من أدوية مهربة

وجاء أول دواء مهرب يستخدم لعلاج التصلب المتعدد وهو دواء gilenya

تهريب أدوية

وجاء العقار المهرب الثاني وفقا لهيئة الدواء «Valcyte® Tablets 450mg 60 tablets» ويستخدم لعلاج الأطفال فوق عمر 4 شهور، لمنع الإصابة بالعدوى التي يسببها فيروس المضخم للخلايا بعد إجراء عملية زراعة الكلى، والأطفال فوق عمر الشهر بعد عملية زراعة القلب، وجاء الدواء الثالث المهرب JAKAVI 20 mg ويستخدم لعلاج اضطرابات نخاع العظم.