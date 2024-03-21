مسلسل بابا جه الحلقة 11.. نسرين أمين تكشف كذب أكرم حسني

تستمر محاولات «ولاء» نسرين أمين في مسلسل بابا جه الحلقة 11، كشف كذب «هشام» أكرم حسني، حيث بدأت تشك من الحلقة 6 أنه يعمل بوظيفة أخرى غير التوصيل، وفي الحلقة 8 علمت بعد مساعدة أخوها الذي وصل إلى سجل مكالمات «هشام» أنه يحادث المذيعة نهى الشيمي، في نفس الوقت الذي كذب عليها، وأخبرها أنه يتحدث إلى أحد العملاء.

وفي الحلقة 9، أحضر لها أخوها جهاز تجسس لتتابع خطواته، ونصحها أخوها بوضع هذا الجهاز في سيارته.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

طاقم عمل مسلسل بابا جه

يشارك في مسلسل بابا جه باقة من ألمع نجوم الكوميديا، أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمود أوتاكا، سماء إبراهيم والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مسلسل بابا جه

المسلسل من الدراما التي سيتم عرضها على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان، وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد على الكوميديا لمعالجة الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم.