موعد عرض الحلقة 11 مسلسل حق عرب على قناة ON اليوم

تعرض شبكة قنوات ON Drama، مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي ويواجه تحديات وصراعات كثيرة فى حياته، وهو ما جعل البعض يحرص على معرفة موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل حق عرب اليوم.

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل حق عرب

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الثانية عشر ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويأتي موعد عرض الحلقة 11 مسلسل حق عرب على قناة ON، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، أحمد صيام، وليد فواز، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، وعدد آخر الفنانين من إنتاج سينرجي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.