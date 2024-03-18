من الشهامة إلى الخيانة.. عرب السويركي في دائرة الشك بمسلسل حق عرب

يعيش الفنان أحمد العوضي حالة كبيرة من النجاح الجماهيري بمسلسل حق عرب، والذي يخوض به الماراثون الرمضاني الحالي 2024، ويعرض على قناة ON Drama، في أولى بطولاته المطلقة بالدراما.

ويجسد أحمد العوضي خلال مسلسل حق عرب شخصية عرب السويركي، والذي اشتهر بالجدعنة والشهامة في منطقته بالمغربلين في الدرب الأحمر، فلديه مواقف لا معدودة من مساعدة من حوله، من بينهم أحد الأطفال المصابين بمرض القلب وتكفله بمصاريف عمليته الجراحية كاملة لأن ظروف والده لا تسمح وأنقذ حياته، إلى جانب حبه وعطفه على الأطفال في الحارة الشعبية وتوزيع الأموال عليهم كلما رآهم ويدخل في الفرحة في قلوبهم.

شهامة عرب السويركي فى حق عرب

وامتدت جدعنة عرب السويركي إلى منزل المعلم عبدربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، وأنقذ ابنته الصغرى أنغام بعدما تعطلت بها سيارتها في الصحراء وذهب إليها وأنقذها في أقل من نصف ساعة، ودافع عنها في موقف آخر عندما تشاجرت مع خطيبها السابق رامي والذي يجسده الفنان تامر شلتوت، وأرادت فسخ خطوبتهما ولكنه طاردها حتى منزلها وتصدى له عرب السويركي.

ولم تنتهِ مواقف عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، فقد أنقذ المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي من محاولات متعددة لقتله والخلاص منه، كما ساعده للوصول إلى مكان ابنته الكبرى سميحة بعدما فرت هاربة من المنزل وبشكل مفاجئ.

دائرة الشك تحيط بـ عرب السويركي

ومن الجدعنة والشهامة إلى الشك، إذ يواجه عرب السويركي مشكلات كبيرة تتعلق بخيانته للمعلم عبد ربه، بعدما رآه جمال ابن شقيقه والذي يجسده الفنان أحمد عبدالله محمود مع صباح الجياش زوجة المعلم عبدربه والتى تجسدها وفاء عامر وتسلل الشك لداخله لوجود علاقة غير شرعية تجمعهما بعدما كانت تضمد جرح يديه ونزول الدم منه.

ولم يتوقف جمال عند مرحلة الشك فى داخله؛ بل أخبر والده شقيق المعلم عبدربه ويجسده الفنان أحمد صيام، ولكنه لم يستمع اليه ونصحه بألا يخبر أحد لكي لا تشتعل المشكلات، ولكنه أخبر والدته أيضًا، والتى حذرته من تكرار الحديث فى الأمر لأنه ذلك سيجعل بيت عمه نار لخيانة زوجته له.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8

ومن المقرر أن يكون الجمهور مع موعد لعرض مسلسل حق عرب الحلقة 8، مساء الليلة، فى تمام الساعة 9 مساءً على شاشة قناة ON Drama، كما يمكنه مشاهدة الحلقة عبر شاشة قناة ON، بالإضافة لمنصة WATCH IT الإلكترونية.