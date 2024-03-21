مع تصاعد الأحداث واستمرار شك «ولاء» التي تقوم بدورها الفنان نسرين أمين في زوجها هشام، الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، ما زال قطاع كبير من محبي المسلسل يهتم بمعرفة موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل بابا جه على قناة DMC اليوم، إذ يُرض المسلسل في تمام الساعة 7:45 مساء بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، والإعادة الأولى الساعة 1.30 مساءً، أما الإعادة الثانية تأتي الساعة 8.15 صباحًا، كما يعرض المسلسل أيضا على قناة DMC دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

هشام يستمر في عمله كأب للإيجار

وتتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر «هشام» أكرم حسني في إخفاء حقيقة عمله الجديد على زوجته «ولاء» نسرين أمين، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام، ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار، بعد أن فقد وظيفته وواجه العديد من المشكلات الأسرية بسبب ذلك، منها أن ابنته ترى أنه ليس له فائدة في المنزل.

ولاء تتجسس على هشام

وكانت الحلقة 10 قد أحضرت الفنانة نسرين أمين، التي تجسد شخصية «ولاء»، جهاز تجسس من أخوها لترى أين يذهب زوجها «هشام» أكرم حسني، بعد أن تفاقمت شكوكها حوله، وهشام مازال مستمرًا في عمله كأب للإيجار، ولا زال يقابل المذيعة نهى الشيمي.