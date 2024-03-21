يسعى الأفراد لمعرفة شروط الترشح والتسجيل في جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية التي تتم إقامتها في الإمارات من أجل دعم اللغة العربية وإثرائها ودعم الأشخاص الحريصين على تنمية اللغة العربية.

شروط الترشح والتسجيل في جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية

وعن شروط الترشح والتسجيل في جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية، فهي ألا يقل عمر العمل المقدم للمشاركة عن سنة ولا يزيد عن 5 سنوات، وألا يكون العمل المقدم للمشاركة في الجائزة قد فاز بجوائز أخرى خلال السنة نفسها، وألا تكون المبادرة المقدمة قد قدمت للمشاركة في جوائز أخرى في العام نفسه، وألا تكون المبادرة المقدمة عملا جامعيا حصل صاحبه به على درجة علمية.

أبرز شروط الترشح والتسجيل في جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية

ومن ضمن شروط الترشح والتسجيل في جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية، الالتزام بالإجابة وتوضيح كافة المعايير المحددة في نموذج التسجيل لكل فئة من فئات الجائزة، وإرفاق الإثباتات والمستندات التي تدعم تلك الإجابة كلما كان ذلك ممكنا، وتسليم المادة المقدمة للمشاركة في الميعاد المحدد للتسجيل، كما لا يجوز التقدم بأكثر من عمل واحد في كل دورة من دورات الجائزة، وتتم تعبئة استمارة المشاركة إلكترونيا وتقديم الأعمال المشاركة من خلال موقع الجائزة، ويحق لفريق عمل الجائزة سحب أو إلغاء مشاركة أي مبادرة أو مشروع لا تستوفي شروط التقديم.

شروط الترشح والتسجيل في جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية الثامنة

وعن أبرز شروط الترشح والتسجيل في جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية في نسختها الثامنة، يحق لمجلس أمناء الجائزة سحب الجائزة من أي جهة نالتها أو سبق أن رشحت للفوز في حال تبين وجود إخلال بشروط الجائزة أو الإخلال بالملكية الفكرية أو أي سبب آخر يعتبره مجلس الأمناء إخلالا جوهريا وموجبا لسحب الجائزة، ولا يحق لأعضاء لجان الفرز والتحكيم ومجلس أمناء الجائزة المشاركة في الجائزة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة وتفعيل حساب وسيغلق باب التسجيل في 29 مارس 2024.