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محمد بن راشد يحتفي بمشاركة مصر في «تحدي القراءة»: 35 ألف مدرسة

كتب:

عمرو حسني
10:09 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد

احتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة مصر في أكبر مسابقة للقراءة في العالم، «تحدي القراءة».

17 مليون طالب مصري يشاركون في مسابقة «تحدي القراءة»

وغرد «بن راشد» عبر حسابه على «تويتر»: «احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم، إذ يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذه المسابقة.. ستبقى مصر العروبة .. مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي.. كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف.. حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها».

معلومات عن «تحدي القراءة»

ويعد «تحدي القراءة» أكبر مشروع عربي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، ويشارك فيه طلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الـ12 من المدراس في مختلف الدول العربية، وتبدأ المسابقة في شهر سبتمبر من كل عام حتى نهاية مارس من العام الذي يليه عبر 5 مراحل، وتعقد التصفيات النهائية في شهر أكتوبر بدبي.

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