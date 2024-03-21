مسلسل بابا جه الحلقة 10.. أكرم حسني يترك بودي من أجل لعبة في الملاهي

تتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد عن ولاء، ضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 10، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام الذي يستمر في عمله كأب للإيجار بعد أن فقد وظيفته، فهل ستعرف ولاء حقيقة عمل هشام، وهل سيعلو هشام في نظر زوجته وابنته؟

الحلقة 10 من مسلسل بابا جه

وبدأت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 10 بأداء أكرم حسني «هشام» مهمة عجيبة، كخطيب «لمياء» بسنت شوقي، التي طلبت منه أن يكون خطيبها ليوم واحد، وهذا اليوم سيكون فيه احتفالية عيد ميلاد ابن أحد أصدقائها والذي يقام في الملاهي.

وذهب بالفعل مع لمياء إلى الحفلة التي كانت في ملهى أطفال في المشهد التالي ولكن مع دخولهم، بدأوا في التفكير إذا سأل أحد أصدقائها عن الطريقة التي تعرف فيها هشام إلى لمياء، فاقترح هشام أن يخبروا أصدقائها أنه أنقذها في الفندق الذي يعمل به.

الحلقة 10 مسلسل بابا جه

فرفضت لمياء الفكرة وقالت: «الفكرة دي أوفر أوي»، واقترحت: «احنا ممكن نقول أن احنا اتعرفنا على مواقع التواصل الاجتماعي»، ولكن قالت أنهم تعرفوا في الفندق فور سماعها إحدى صديقاتها أن التواصل الاجتماعي ليس إلا مصدرًا للمعاكسات.

نهاية الحلقة 10 مسلسل بابا جه

في نهاية اليوم، تركت لمياء ابنها بودي مع هشام وذهبت مع إحدى صديقاتها، ولكن ترك هشام بودي ليلعب إحدى الألعاب في الملاهي، وبعد أن نزل هشام من اللعبة، وجد أن بودي اختفى من حوله، ولم يتمكن من إيجاده حتى باستخدام كاميرات المكان.