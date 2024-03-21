مسلسل بابا جه الحلقة 10.. أكرم حسني يحلم بنسرين أمين تقطع لسانه

بدأت الحلقة 10 من مسلسل بابا جه بأكرم حسني «هشام» يجلس مع الإعلامية «نهى الشيمي» والدة الطفل زياد التي تجسد شخصيتها الفنانة فريال يوسف، وتسأله عن مدى استمراره في الكذب وإخفاء سر عمله كأب للإيجار عن زوجته «ولاء» نسرين أمين، فرد عليها: «لحد أما أقدر أجيب عربية جديدة بدل اللي باظت يعني هاخد من 15 لـ 20 سنة»، فصمتت نهى، فسأل هشام: «كتير أني أفضل مخبي عليها دا كله؟»، فصمتت نهى مجددًا.

مسلسل بابا جه الحلقة 10

وفي المشهد التالي، كان هشام يحلم بجلوسه على سريره قبل النوم يفكر إن كان سيخبر ولاء زوجته أو لا بشأن عمله كأب للإيجار، وبعد ذلك أيقظها، وقال لها: «أنا بصراحة كدا شغال بيبي سيتر لزياد إبن نهى الشيمي، ومش إبن نهى بس، دانا شغال لكبار وصغيرين»، فسألته ولاء:« وياترى الكبار دول رجالة ولا ستات»، فرد هشام: «بصي برضو بتشكي فيا»، وجاءت ولاء بمقص وقالت: «هقصلك لسانك اللي خلاك تكدب عليا»، واستيقظ هشام مفزوعًا وأخذ يقلب لسانه داخل فمه ليتأكد أنه مازال موجودًا.

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويُعرض مسلسل بابا جه، على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، والإعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، والساعة الثامنة والربع صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.