موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة اليوم على قناة DMC

مع تطور وتصاعد الأحداث في مسلسل عتبات البهجة، يهتم محبي الفنان يحيى الفخراني في معرفة موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC، وكذلك مواعيد الإعادة المختلفة.

وتُعرض الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة اليوم الساعة 6:15، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، بينما تعرض حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية على نفس القناة الساعة 12 مساء.

قصة مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في إطار إجتماعي حول «بهجت الأنصاري» الذي يعيش مع أحفاده، والعمل من بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، ويوسف عثمان، وهنادي مهنا.

عتبات البهجة بطولة كبار النجوم

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل بابا جه

وشهد مسلسل عتبات البهجة العديد من الأحداث المثيرة في الحلقة 10، وبدأت الحلقة بمشاجرة بين «حنفي» محسن منصور و«نعناعة» جومانا مراد بسبب رفضها زواجه من أختها «فلة» هنادي مهنى، وبعدها تذهب «نعناعة» لحنفي وتحاول مماطلته في زواجة من فلة.

وفي مشهد آخر، طلب «عرفان» صلاح عبدالله، من حنفي مساعدته في تأجير محل يصلح لتجارة الأعشاب، وجلس عرفان في محلة الجديد بصحبة سعاد التي بدأت العمل معه ويعرض عرفان عليها الزواج.