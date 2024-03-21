مواعيد عرض مسلسل «عتبات البهجة» على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 11

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، وتقترب فلة «هنادي مهنا» من الزواج من حنفي «محسن منصور» بعد أن ذهبت إلى الراقصة لولا، وأخبرتها بأنها ستتزوج من عنبة «تيتا»، وينتظر المشاهدون الحلقات المتبقة من المسلسل، ويعرض مسلسل «عتبات البهجة» على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 11.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

وفي السياق الآخر يقترب صلاح عبدالله «عرفان» من زواجه من فدوى ممدوح «سعاد»، والذين عاشوا خلال الحلقة السابقة العديد من المشاهد المميزة وأصبحوا أقرب إلى بعضهما البعض.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

وستعرض الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساء للعرض الأولى للحلقة، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

مسلسل عتبات البهجة

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.