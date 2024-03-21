مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. هل سيتزوج «عرفان» من «سعاد»؟

يترقب متابعو مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، ما سيحدث في علاقة «عرفان» ويقوم بدوره الفنان صلاح عبدالله، بحبيبته الجديدة «سعاد»، وتقوم بدورها فدوى ممدوح، وتطورات هذه العلاقة بعد أن طلب منها الزواج في يوم افتتاح المحل الخاص به ضمن أحداث الحلقات السابقة، والعمل الدرامي اجتماعي عائلي وينافس بقوة في الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. خلافات بين «عرفان» و«عالية»

ومتوقع أن تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، حول مزيد من الخلافات بين «عرفان» وزوجته «عالية»، وتقوم بدورها سما إبراهيم، على خلفية شكوكها حوله وعلاقته بامرأة أخرى وسعيها لمعرفة هويتها، فيما تربط «عرفان» علاقة صداقة بـ«بهجت»، يحيى الفخراني، والأخير يعيش رفقة أحفاده.

موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

وبالنسبة لـ موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، فتُذاع في تمام الساعة 6 و15 دقيقة مساء على شاشة «قناة dmc»، والإعادة في الـ12 ظهراً والـ5 فجراً يومياً، كما توجد حلقات العمل التي تم عرضها كاملة على منصة Watch it، فيما يشارك الفنان يحيى الفخراني بطولة المسلسل كل من: صلاح عبدالله وجومانة مراد وخالد شباط وصفاء الطوخي وسما إبراهيم وهشام إسماعيل وعمرو صحصاح.