مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. أمير كرارة ينقذ محمد لطفي

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10 كثير من التطورات والتحولات على مستوى الأحداث، وخاصة في العلاقة ما بين المعلم سعيد الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد لطفي، ودكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة .

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10

وتطورت العلاقة بين المعلم سعيد ودكتور ياسين فى الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي، إذ رأى الثاني الأول وهو مضروب في بطنه بسكين وملقى على الأرض وعلى الفور حاول مساعدته وأمسك بيده ليعالجه.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

وسأل دكتور ياسين المعلم سعيد عن من فعل هذا به فأخبره أنه أحد أفراد عائلة الرجل الذي قتله ودخل بسببه الى السجن، وفعل هذا لينتقم منه ولكن حاول ياسين أن يأخذه إلى المنزل لعلاجه.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وصفاء الطوخى وملك قورة ورحاب الجمل وعدد أخر من الفنانين .