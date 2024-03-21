مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10.. «فلة» توافق على الزواج من «عرفان»

شهدت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10، تطورات كبيرة، إذ طلب «عرفان» صلاح عبدالله من «حنفي» محسن منصور مساعدته في يؤجر له محل يصلح لبيع الأعشاب، وجلس «عرفان» في محلة الجديد بصحبة سعاد التي بدأت العمل معه وعرض عرفان عليها الزواج بعد ذلك.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10

وزارت «جميلة» حفيدة «بهجت» يحيى الفخراني جدها في السنتر وطلبت منه شراء بيانو جديد بـ35 ألف جنيه، وبالرغم من ظروفه السيئة ولكنه وافق، كما أنه سمح لـ«عمر» خالد شباط بالعودة إلى المنزل مرة أخرى، وشارك عمر مع حنفي في صفقة تجارية.

وحدثت مشاجرة بين حنفي و«نعناعة» جومانا مراد بسبب رفضها زواجه من أختها «فلة» هنادي مهنا، وبعدها تذهب نعناعة لحنفي لتماطله في زواجه من فلة.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10

وجلست نعناعة مع «تيتا» عنبة وتخبره بمعرفة فلة زواجه من لولا الراقصة، وتذهب «فلة» للولا الراقصة، وتستفسر منها على علاقتها مع تيتا ولتخبرها أنهم سيتزوجون غدًا، وبعدها تذهب فلة لحنفي وتقبل الزواج منه، لتتشاجر معها نعناعة بعد علمها بزيارتها لحنفي وموافقتها على الزواج منه.