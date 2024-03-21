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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل بيت الرفاعي.. الكشف عن قاتل والد الدكتور ياسين

كتب:

بسمة شطا
09:01 ص | الخميس 21 مارس 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

يهتم عدد كبير من محبي الفنان أميرة كرارة بمعرفة موعد عرض الحلقة 11 مسلسل بيت الرفاعي بعد التطورات الكبيرة في أحداث الحلقة الماضية، والكشف عن قاتل الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد فؤاد سليم .

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل بيت الرفاعي

وموعد عرض الحلقة 11 مسلسل بيت الرفاعي ستكون في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on، كما جرى تخصيص موعدين للإعادة، الموعد الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والثاني في العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل وملك قورة ورحاب الجمل وتامر نبيل وسيد رجب ومحمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال .

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بقلم بسمة شطا