دعاء للأم المتوفية في عيد الأم.. «اللهم اجعل قبرها في نور دائم»

مع حلول عيد الأم 2024، يمر هذا اليوم على البعض بشعور من الحزن ممن فقدوا والدتهم، لذلك يكثرون من ترديد دعاء للأم المتوفية في عيد الأم، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه المناسبة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2024

لا توجد صيغة ثابتة يمكن قولها دعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2024، لكن يمكن للشخص الدعاء لوالدته بما يحب أو يأمل وبالصيغة المناسبة له، إذ قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء عبادة مستحبة.

دعاء لأمي المتوفية في عيد الأم 2024

ويقول البعض في دعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2024 الصيغ التالية:

- «اللهم أنزل على أمي نورًا من نورك، ونوّر عليها قبرها، ووسّع مدخلها، وآنس وحدتها، واجمعني بها في جنتك يا رب العالمين.. اللهم ارحم أمي التي اشتقت لها شوقًا لا يعلمه سواك، اللهم ارحم أمي التي حنّ لها قلبي وهي تحت التراب.. اللهم ارحم أمي رحمة واسعة، رحمة تجعل قبرها جنة ومكانها فردوسًا ونظرها وجهك ومسمعها كتابك ومشربها كوثر نبيك».

- اللهم ارحمهما واغفر لهما وآنس وحشتهما ووسع قبرهما.

- اللهم ارحمهما رحمةً تسع السماوات والأرض.

- اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع واجعلهما في جنتك آمنان مطمئنان يارب العالمين.

- اللهم أرحم أمي وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

- اللهمّ افسح لهما في قبرهما مدّ أبصارهما، وافرش قبرهما من فراش الجنّة.

دعاء للأم المتوفاة في عيد الأم 2024

ويردد البعض في دعاء للأم المتوفية في عيد الأم التالي:

- اللهم ارحمهما ولا تطفئ نور قبرهما.

- اللهم أمي أعز إنسان في قلبي وصارت ضيافتك.

- اللهمّ اجعل قبرهما روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهم لا تخيب أملي، اللهم إني أسألك في هذا اليوم المميز أن تنزل على قبر أمي بنور لك.

- اللهم لي أم أحبها وتركتني تحت رحمتك فاجعلها في أعلى المراتب وأكرمها باللطف والتوفيق اللهم باركها في دارها يا كريم.